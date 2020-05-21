Происшествия

В КБР тело больного COVID-19 нашли возле госпиталя

12:52, 21 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилой мужчина с коронавирусом погиб в Кабардино-Балкарии. Его тело нашли под окнами госпиталя особо опасных инфекций № 2, где он проходил лечение.

Мужчина 1945 года рождения получал в госпитале медицинскую помощь с 12 мая и шёл на поправку. Врачи планировали выписать его уже в понедельник, — сообщили в региональном Минздраве.

Там отметили,что мужчину уже готовили к выписке. Причину смерти пациента установят правоохранительные органы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Кабардино-Балкарии намерены отменить некоторые ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Казбек Коков.  В частности, в Кабардино-Балкарии разрешат работу парикмахерских. Однако услуги будут предоставляться только по предварительной записи. Также возобновят работу небольшие непродовольственные магазины. Их площадь не должна превышать 400 кв. метров. 

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