В КБР тело больного COVID-19 нашли возле госпиталя

Пожилой мужчина с коронавирусом погиб в Кабардино-Балкарии. Его тело нашли под окнами госпиталя особо опасных инфекций № 2, где он проходил лечение.
Мужчина 1945 года рождения получал в госпитале медицинскую помощь с 12 мая и шёл на поправку. Врачи планировали выписать его уже в понедельник, — сообщили в региональном Минздраве.
Там отметили,что мужчину уже готовили к выписке. Причину смерти пациента установят правоохранительные органы,
Ранее NEWS.ru писал, что власти Кабардино-Балкарии намерены отменить некоторые ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Казбек Коков. В частности, в Кабардино-Балкарии разрешат работу парикмахерских. Однако услуги будут предоставляться только по предварительной записи. Также возобновят работу небольшие непродовольственные магазины. Их площадь не должна превышать 400 кв. метров.
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