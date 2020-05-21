В КБР тело больного COVID-19 нашли возле госпиталя

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32-летний мужчина из Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела по статье «Угроза убийством». Он избил свою гражданскую жену за то, что та купила дешёвое масло на средства, взятые в кредит.

Об этом происшествии правозащитники из организации «Зона права» рассказали «КП-Екатеринбург». Пара осталась без средств к существованию в период самоизоляции и едва сводила концы с концами, им пришлось взять кредит на...