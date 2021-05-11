В казанской гимназии после стрельбы обнаружили взрывное устройство

https://static.news.ru/photo/b4b20c2e-b27d-11eb-b793-96000091f725_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

В раздевалке школы в Казани после стрельбы было найдено взрывное устройство. Эту информацию подтвердила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, пишет Telegram-канал «RT на русском».

По словам омбусмена, взрывное устройство заложил нападавший, сообщает Telegram-канал «RT на русском». В раздевалке обрушились стены, висят оголённые провода от проводки. В этой части здания не было детей.

Мы прошли по всему маршруту. Битое стекло, следы крови, — завила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 21 получил ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.