В Казани ввели режим ЧС из-за крупного пожара

Режим ЧС был введён в Казани из-за крупного пожара на газораспределительной станции. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что пожарные подразделения защищают соседние ёмкости от огня.
Газ выгорает, но факельное горение уже меньше размером и по высоте, давление в резервуаре уменьшилось, — передаёт ТАСС слова собеседника.
Взрыв произошёл вечером 12 июня в наземном газохранилище ёмкостью 100 кубометров, принадлежащем ООО «Газпром сжиженный газ», на данный момент на месте происшествия происходит факельное горение, но пожарные контролируют ситуацию. В результате взрыва один человек погиб и не менее трёх получили ранения.
Как ранее писал NEWS.ru, пожарный поезд МЧС прибыл в Казань на место пожара на газораспределительной станции.
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