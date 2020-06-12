В Казани ввели режим ЧС из-за крупного пожара

https://static.news.ru/photo/819c7382-ad3e-11ea-9894-fa163e074e61_660.jpg Фото: 16.mchs.gov.ru

Режим ЧС был введён в Казани из-за крупного пожара на газораспределительной станции. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что пожарные подразделения защищают соседние ёмкости от огня.

Газ выгорает, но факельное горение уже меньше размером и по высоте, давление в резервуаре уменьшилось, — передаёт ТАСС слова собеседника.

Взрыв произошёл вечером 12 июня в наземном газохранилище ёмкостью 100 кубометров, принадлежащем ООО «Газпром сжиженный газ», на данный момент на месте происшествия происходит факельное горение, но пожарные контролируют ситуацию. В результате взрыва один человек погиб и не менее трёх получили ранения.

Как ранее писал NEWS.ru, пожарный поезд МЧС прибыл в Казань на место пожара на газораспределительной станции.