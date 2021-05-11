В Казани началось прощание с жертвами стрельбы в школе

https://static.news.ru/photo/d44b210e-b315-11eb-aa54-96000091f725_660.jpg Фото: Олег Казанцев/РИА Новости

Казань прощается с жертвами стрельбы в местной гимназии. Траурные церемонии прошли в разных частях города, сообщает «Газета.Ru».

Трагедия унесла жизни семерых детей и двоих учителей. В республике объявлен траур.

Сегодня, 12 мая, одного из мальчиков похоронили на мусульманском кладбище в Казани, на похоронах присутствовали только родственники. Ещё одного подростка — в его родном посёлке Малые Клыки. Две учительницы были похоронены в посёлках Константиновка и Самосырово, сообщает издание.

Территория морга на Сибирском тракте во время выдачи тел погибших была полностью оцеплена полицейскими. Попасть туда могли только члены семьи.

Нападение на школу произошло утром 11 мая. В отношении нападавшего заведено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников. В результате атаки погибли девять человек, ещё 23 ранены.

Ранее власти Татарстана заявили, что действия учителей при стрельбе в казанской гимназии № 175 были правильными. По их словам, педагоги знали правила поведения при ЧП.