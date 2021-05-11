В Казани похоронили учительницу, заслонившую собой детей

https://static.news.ru/photo/7cfc4b02-b2fd-11eb-ab99-96000091f725_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву, которая стала жертвой казанского стрелка в гимназии №175, похоронили сегодня в Татарстане. Ей было 26 лет, пишет РЕН ТВ.

Проститься с учительницей пришли десятки человек. Сегодня же состоятся похороны других жертв массового расстрела.

В момент инцидента педагог вышла в коридор, по которому шёл вооружённый нападавший. Она оттолкнула одного из детей и встала между школьником и стрелком. Полученное ею ранение оказалось смертельным.

Игнатьева пришла работать в гимназию в тот же год, когда нападавший заканчивал там обучение. У него она не преподавала. В 2018 году педагог заняла второе место в конкурсе «Учитель года».

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.