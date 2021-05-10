В Сети появилось видео стрельбы в школе Казани

https://static.news.ru/photo/6527444c-b22a-11eb-89b4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани неизвестные пришли в одну из местных школ и открыли стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «112». В Сети появилось видео произошедшего

Как уточняет Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на очевидцев, из здания слышны выстрелы. В школу зашли несколько человек с оружием. Дети выпрыгивают из окон, спасаясь от пальбы. На месте работает полиция и экстренные службы, сотрудники МЧС оцепили здание.

Позднее стало известно, что как минимум один человек пострадал и ещё один погиб. Другие детали произошедшего не уточняются.

Выяснилось, что стрельбу вели двое. К счастью, детей в коридорах практически не было, так как шёл урок.

Один из стрелков попытался сбежать через окно. По предварительной версии, он уже задержан, — уточняет «112».

Ранее гость вечеринки по случаю дня рождения в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) открыл стрельбу по взрослым участникам мероприятия. Погибли шесть человек, в том числе именинник и девушка, пригласившая стрелка.