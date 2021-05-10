В Сети появилось видео стрельбы в школе Казани

В Казани неизвестные пришли в одну из местных школ и открыли стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «112». В Сети появилось видео произошедшего
Как
Позднее стало известно, что как минимум один человек пострадал и ещё один погиб. Другие детали произошедшего не уточняются.
Выяснилось, что стрельбу вели двое. К счастью, детей в коридорах практически не было, так как шёл урок.
Один из стрелков попытался сбежать через окно. По предварительной версии, он уже задержан, — уточняет «112».
Ранее гость вечеринки по случаю дня рождения в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) открыл стрельбу по взрослым участникам мероприятия. Погибли шесть человек, в том числе именинник и девушка, пригласившая стрелка.