Трёх человек, прибывших в Татарстан из Китая, госпитализировали в Казани.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике. Трёх пассажиров, прибывших из города Санья, доставили в больницу с повышенной температурой, передаёт
Диагноз — ОРВИ, пневмонии нет, — заявили в пресс-службе.
В Управлении отметили, что всех троих забрали не с рейса, а уже из дома. Они прилетели в Казань 24 января.
Ранее NEWS.ru писал о том, что во всех медицинских учреждениях приморские власти ввели ограничения и дополнительные меры для обнаружения возможного коронавируса и его предотвращения. Об этом сообщили в правительстве региона.
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