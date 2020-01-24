https://static.news.ru/photo/97111db2-3eda-11ea-8557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёх человек, прибывших в Татарстан из Китая, госпитализировали в Казани.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике. Трёх пассажиров, прибывших из города Санья, доставили в больницу с повышенной температурой, передаёт ТАСС .

Диагноз — ОРВИ, пневмонии нет, — заявили в пресс-службе.

В Управлении отметили, что всех троих забрали не с рейса, а уже из дома. Они прилетели в Казань 24 января.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во всех медицинских учреждениях приморские власти ввели ограничения и дополнительные меры для обнаружения возможного коронавируса и его предотвращения. Об этом сообщили в правительстве региона.