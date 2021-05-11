Число погибших в результате стрельбы в казанской школе возросло до девяти

https://static.news.ru/photo/aa261576-b254-11eb-98d1-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/region_kazan116

Скончался один из раненых в результате нападения на школу № 175 в Казани. Число погибших выросло до девяти человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Татарстана Рустама Минниханова.

Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли ещё одну женщину. В целом мы потеряли девять человек, — цитирует его агентство.

Он добавил, что сейчас 18 детей находятся в клинической больнице, есть с переломами, ушибами, врачи делают всё, чтобы сохранить их жизни. Ранее сообщалось, что при атаке на школу 21 человек получил ранения.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после чрезвычайного происшествия в школе в Казани. Исполнить поручение должен глава Росгвардии Виктор Золотов. Новые правила примут с учётом вида оружия, которым пользовался стрелок в Казани.