Происшествия

В Казахстане упал военный МиГ-31

17:42, 16 апреля 2020 40
Фото: mod.gov.kz

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщили в Минобороны республики.

По данным ведомства, пилотам удалось катапультироваться. Истребитель выполнял плановый полёт по подготовке к несению боевого дежурства близ Караганды.

После взлёта произошёл пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные лётчики направили самолёт в поле, в сторону от населённого пункта, и убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, — сообщается на сайте Минобороны.

В сообщении также отмечается, что лётчики живы, а по факту инцидента назначена комиссия, которая займётся расследованием причин крушения. 

Как писал NEWS.ru, ранее 64-летний француз случайно катапультировался из истребителя во время полёта.

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