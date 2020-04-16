В Казахстане упал военный МиГ-31

https://static.news.ru/photo/866699e2-7ff3-11ea-9800-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.kz

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщили в Минобороны республики.

По данным ведомства, пилотам удалось катапультироваться. Истребитель выполнял плановый полёт по подготовке к несению боевого дежурства близ Караганды.

После взлёта произошёл пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные лётчики направили самолёт в поле, в сторону от населённого пункта, и убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, — сообщается на сайте Минобороны.

В сообщении также отмечается, что лётчики живы, а по факту инцидента назначена комиссия, которая займётся расследованием причин крушения.

Как писал NEWS.ru, ранее 64-летний француз случайно катапультировался из истребителя во время полёта.