В Казахстане упал военный МиГ-31

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщили в Минобороны республики.
По данным ведомства, пилотам удалось катапультироваться. Истребитель выполнял плановый полёт по подготовке к несению боевого дежурства близ Караганды.
После взлёта произошёл пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные лётчики направили самолёт в поле, в сторону от населённого пункта, и убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, — сообщается на сайте Минобороны.
В сообщении также отмечается, что лётчики живы, а по факту инцидента назначена комиссия, которая займётся расследованием причин крушения.
Как писал NEWS.ru, ранее 64-летний француз случайно катапультировался из истребителя во время полёта.