https://static.news.ru/photo/abd93b42-3a95-11ea-9f06-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Сети появилось видео неудавшегося нападения на офис по производству окон в Карелии. На кадрах видно, как двое мужчин, вооружённых ножом и битой, требуют у администратора позвать директора фирмы.

По словам мужчин, в этой компании работают мошенники, которые обманывают пенсионеров, пишет РН ТВ.

В ходе полемики выяснилось, что нападавшие ошиблись адресом. Они извинились перед сотрудниками бизнес-центра и покинули помещение. К слову, находившиеся в офисе две женщины повели себя в опасной ситуации героически спокойно.

Ранее в Москве обиженный покупатель одного из столичных магазинов напал с ножом на мужчину, который в результате получил ранение в области ноги и был госпитализирован. Причиной стало сделанное ему замечание, писал NEWS.ru.