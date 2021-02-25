В Карачаево-Черкесии совершено нападение на сотрудников полиции

https://static.news.ru/photo/dbbe9f3e-7746-11eb-aff7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое представителей правоохранительных органов пострадали при нападении в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В Малокарачаевском районе КЧР при проверке документов ранили двух сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемые объявлены в розыск, — цитирует сообщение ТАСС.

Поясняется, что около полуночи сотрудники ОМВД и Росгвардии во время проведения оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению преступлений заметили автомобиль, стоявший на обочине. В автомобиле оказались два человека — на требование силовиков предъявить документы они сначала ответили нецензурной бранью, а затем применили оружие.

В результате сотруднику полиции водитель автомобиля нанёс ножевое ранение. Пассажир машины выстрелил в росгвардейца из охотничьего ружья. После злоумышленники скрылись. Полицейский после оказания медицинской помощи был отпущен домой, а получивший огнестрельное ранение правоохранитель госпитализирован. Личности злоумышленников установлены, ведётся розыск.

Ранее NEWS.ru писал, что якутский шаман Александр Габышев стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Об этом рассказал координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.