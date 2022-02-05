В Канаде на акции протеста автомобиль сбил четырёх человек

В канадском Виннипеге, штат Манитоба, четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля. Инцидент произошел во время акции протеста против коронавирусных ограничений. Об этом сообщил телеканал CTV.
По данным телеканала, белый внедорожник
Полиция задержала нарушителя. Мотивы его действий устанавливаются. Пострадавшим оказана помощь, их жизни ничего не угрожает.
В настоящее время во многих городах Каады проходят акции протеста против коронавирусных ограничений. Самая крупная началась 29 января в Оттаве.
Ранее сообщалось, что из-за протестов против коронавирусных ограничений премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьёй из соображений безопасности уехал из своего дома.