В Канаде на акции протеста автомобиль сбил четырёх человек

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В канадском Виннипеге, штат Манитоба, четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля. Инцидент произошел во время акции протеста против коронавирусных ограничений. Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным телеканала, белый внедорожник въехал в толпу , собравшуюся перед зданием законодательного собрания региона. Автомобиль сбил несколько человек и на большой скорости покинул место происшествия.

Полиция задержала нарушителя. Мотивы его действий устанавливаются. Пострадавшим оказана помощь, их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время во многих городах Каады проходят акции протеста против коронавирусных ограничений. Самая крупная началась 29 января в Оттаве.

Ранее сообщалось, что из-за протестов против коронавирусных ограничений премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьёй из соображений безопасности уехал из своего дома.