В Камеруне в ДТП с автобусом погибли 37 человек

https://static.news.ru/photo/2dfe56b2-484a-11eb-a815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Graben/Global Look Press

При столкновении автобуса и грузового автомобиля на западе Камеруна погибли более 30 человек.

Авария произошла в ночь. Автобус, направлявшийся из Фумбана в Яунде, попытался совершить манёвр, чтобы объехать толпу людей на дороге в деревне Немале, и столкнулся с грузовиком. Жертвами смертельного ДТП стали 37 человек, ещё 18 получили травмы разной степени тяжести.

Большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год, или это были бизнесмены, везущие подарки для новогодних праздников, — сообщили в местной администрации.

Число жертв аварии может возрасти, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве при столкновении такси со столбом на юго-западе города пострадали два человека, находившиеся в салоне автомобиля. Оба пострадавших после ДТП были госпитализированы в тяжёлом состоянии.