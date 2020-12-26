В Камеруне в ДТП с автобусом погибли 37 человек

При столкновении автобуса и грузового автомобиля на западе Камеруна погибли более 30 человек.
Авария произошла в ночь. Автобус, направлявшийся из Фумбана в Яунде, попытался совершить манёвр, чтобы объехать толпу людей на дороге в деревне Немале, и столкнулся с грузовиком. Жертвами смертельного ДТП стали 37 человек, ещё 18 получили травмы разной степени тяжести.
Большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год, или это были бизнесмены, везущие подарки для новогодних праздников, — сообщили в местной администрации.
Число жертв аварии может возрасти,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве при столкновении такси со столбом на юго-западе города пострадали два человека, находившиеся в салоне автомобиля. Оба пострадавших после ДТП были госпитализированы в тяжёлом состоянии.