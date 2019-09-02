https://static.news.ru/photo/eebcfe24-cd5a-11e9-8ffe-fa163e074e61_660.jpg братья Магомедовы Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Общественная наблюдательная комиссия заявила о нарушениях в СИЗО «Лефортово», где в камеру к братьям Магомедовым подселили обвиняемых в терроризме лиц. Владельцу группы компаний «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду вменяют мошенничество и растрату.

В общей сложности Зиявудин Магомедов сменил сокамерников уже 10 раз, из них четыре раза к нему подселяли обвиняемых в терроризме. Это грубевшее нарушение закона, который регламентирует, что обвиняемые и подозреваемые в терроризме должны содержаться отдельно, — сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

В разговоре с членами ОНК Зиявудин Магомедов пожаловался на ухудшение здоровья в связи с невозможностью заниматься спортом и выразил желание подарить изолятору тренажеры для спортзала, где могли бы упражняться арестанты.

Зиявудин сказал, что хотел создать в Москве ещё один зал ММА, но не успел, так как был помещён в СИЗО. Но оборудование у него осталось, и он бы хотел предоставить его СИЗО в качестве благотворительной помощи, — рассказал Мельников.

Как ранее писал News.ru, Зиявудин и Магомед Магомедовы также арестованы до 5 ноября. Предприниматели подозреваются в мошенничестве и растрате в особо крупном размере, а также в создании организованной преступной группы.

По версии следствия, Магомедовы владели рядом офшорных компаний на Кипре. Значительное количество юридических лиц было зарегистрировано на водителей и охранников группы компаний «Сумма». Вину в совершении какого-либо преступления они опровергли.