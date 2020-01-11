https://static.news.ru/photo/25dcb2c2-3477-11ea-a89f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Калуга/vk.com

ДТП произошло на Московской улице в Калуге. В результате происшествия пострадали четыре человека. Из них двое — маленькие дети.

Водитель легкового автомобиля Citroen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина врезалась в Mercedes-Benz Sprinter, а тот столкнулся с Nissan. Инспекторы ГИБДД отмечают, что микроавтобус оказался не маршрутным транспортным средством. В нём ехала всего одна семья.

Представители ГИБДД отмечают, что осложнение ситуации связано с большим количеством осадков в Калужской области. Водителей призвали не ездить на персональных авто.

Ранее NEWS.ru информировал о ДТП в Москве. Тогда в аварию попала скорая помощь. Информация о пострадавших не сообщалась.