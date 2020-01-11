ДТП произошло на Московской улице в Калуге. В результате происшествия пострадали четыре человека. Из них двое — маленькие дети.
Водитель легкового автомобиля Citroen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина врезалась в Mercedes-Benz Sprinter, а тот столкнулся с Nissan. Инспекторы ГИБДД отмечают, что микроавтобус оказался не маршрутным транспортным средством. В нём ехала всего одна семья.
Представители ГИБДД отмечают, что осложнение ситуации связано с большим количеством осадков в Калужской области. Водителей призвали не ездить на персональных авто.
Ранее NEWS.ru информировал о ДТП в Москве. Тогда в аварию попала скорая помощь. Информация о пострадавших не сообщалась.
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