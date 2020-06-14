В Калуге рыбак погиб от удара током

https://static.news.ru/photo/3a4bc0ac-ae45-11ea-9973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Следственного управления СКР по Калужской области сообщила о происшествии. Мужчина скончался во время рыбалки от удара током.

Инцидент произошёл у деревни Пинашино Боровского района. Погиб 29-летний житель Москвы. Он приехал на отдых. По данным следователей, парень зацепился удилищем за провод линии электропередачи. От мощного разряда он скончался на месте. На данный момент устанавливаются детали, передаёт Kaluga24.tv.

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