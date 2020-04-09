В Калуге дистанционный урок по православию закончился демонстрацией порно

https://static.news.ru/photo/8238fbb0-7b18-11ea-bba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Калуге детям во время удалённого урока показали порнографическое видео. Это произошло на занятии по основам православной культуры, рассказала одна из родительниц на своей странице в Facebook.

Посреди урока начинается видео жёсткого порнографического содержания. Я не ханжа, мой ребёнок знает, откуда берутся дети, но это за гранью, — написала возмущённая женщина.

По её словам, ролик увидели около 90 детей и 15 родителей. В полиции пообещали провести по этому поводу проверку.

Предстоит выяснить, действительно ли была такая трансляция, на ком лежит ответственность за это, — сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Ранее полиция французского города По задержала поляка, который заперся в «Ашане» и провёл ночь в магазине за просмотром порнофильмов и распитием шампанского и виски. Пьяного мужчину обнаружили в супермаркете утром 4 апреля, писал NEWS.ru.