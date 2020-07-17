В Калининградской области погиб турист из Москвы

https://static.news.ru/photo/629e8ab8-c843-11ea-a9f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники СК РФ по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы, которого обнаружили мёртвым после нескольких дней поисков.

Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Гацко, передаёт РИА Новости. По её словам, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на Балтийской косе 17 июля. Личность погибшего установили, им оказался 35-летний москвич, который пропал 12 июля.

Предварительно установлено, что в день своей пропажи турист в дружеской компании отдыхал на Балтийской косе. Приятели погибшего заметили его отсутствие после очередного совместного купания и сообщили об исчезновении в экстренные службы.

Гацко уточнила, что в ходе первичного осмотра не обнаружено признаков, указывающих на криминальный характер гибели туриста. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тело пропавшей в США актрисы Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии.