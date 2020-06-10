В Калининграде задержан второй полицейский по делу о смерти мужчины в ОВД

https://static.news.ru/photo/bc4f85a4-ab3c-11ea-9f3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего старшего оперативного дежурного ОМВД России по Московскому району города Калининграда задержали в качестве подозреваемого по делу о гибели мужчины от ожогов в ОВД. Об этом сообщила представитель регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

Погибшего 36- летнего жителя Черняховска Иван Вшивков привезли в отделение из-за мелкого хулиганства. Позднее он умер в больнице от ожогов, которые получил от разбитого радиатора отопления в камере отдела полиции в октябре 2019 года. Следствие считает, что в ночь на 20 октября 2019 года, начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный, держали Вшивкова в камере, которую затапливал кипяток, зная о повреждённой батарее.

Бывшему начальнику смены дежурной части предъявили обвинение в превышении должностных полномочий в марте 2020 года.

В среду в рамках расследования указанного уголовного дела, следственными органами регионального управления СКР при активном содействии оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по региону принято решение о задержании в качестве подозреваемого бывшего старшего оперативного дежурного ОМВД России по Московскому району города Калининграда УМВД России по Калининградской области, — цитирует Гацко РИА Новости.

По её словам, в ближайшее время ему изберут меру пресечения и предъявят обвинения. Расследование находится под личным контролем руководителя следственного управления полковника юстиции Дмитрия Бочарова.

Она рассказала, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения в рамках уголовного дела. Ход расследования контролируется лично руководителем следственного управления полковником юстиции Дмитрием Бочаровым, отметила представитель ведомства.

В свою очередь в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области сообщили о задержании бывшего оперативного дежурного ОМВД России по Московскому району города Калининграда и передали в Следственный комитет.

По результатам служебной проверки в 2019 году было установлено, что должностные лица ОМВД не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением административно-задержанного гражданина. Оперативный дежурный и начальник смены дежурной части были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а материалы проверки были переданы в Следственный комитет. Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности оказывают оперативное сопровождение расследованию, — сказали в пресс-службе УМВД РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ по Калининградской области начали доследственную проверку по факту смерти 31-летнего осуждённого в следственном изоляторе.