В Калининграде суд арестовал экс-полицейского по делу погибшего от ожогов

https://static.news.ru/photo/868cd13e-ac9e-11ea-bdd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Второй экс-полицейский, который проходит по делу о гибели от ожогов мужчины в ОВД Калининграда, отправлен судом под домашний арест. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Калининградской области.

По ходатайству следователя регионального управления СК обвиняемому Ленинградским районным судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении пресс-службы.

В октябре 2019 года 36-летний житель Калининграда Иван Вшивков был задержан за мелкое хулиганство. Мужчина был пьян и вёл себя агрессивно. В камере ОВД он повредил батарею отопления. По версии следствия, начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный продолжали держать мужчину в помещении в течение получаса, хотя знали, что из трубы течёт горячая вода. Задержанный получил обширный ожог и скончался в больнице.

Бывшему начальнику смены дежурной части отдела полиции было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. 10 июня 2020 года по делу был задержан бывший старший оперативный дежурный ОМВД по Московскому району. Ему предъявлены аналогичные обвинения.

NEWS.ru писал, что в Сети появилась видеозапись, на ней погибший житель Калининграда сам сломал батарею отопления, к который был пристёгнут.