В Калининграде оштрафовали водителя, переключавшего передачи шваброй

https://static.news.ru/photo/75cf0fa6-5653-11eb-95a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео УМВД России по Калининградской области/vk.com

Полицейские Калининграда оштрафовали водителя автобуса, который переключал передачи с помощью рукоятки от швабры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Мужчина был признан виновным в управлении неисправным транспортным средством. Когда его личность установили, он объяснил полицейским, что во время движения сломалась коробка передач.

По правилам он должен был остановить автобус, высадить пассажиров и вызвать машину технической помощи. Однако он принял решение довезти людей до конечно пункта.

За необычное ноу-хау на дороге водителю-профессионалу придётся ответить в рамках административного наказания, так как он рисковал жизнью и здоровьем пассажиров, — сказала начальник пресс-службы Светлана Поставничая.

Административный протокол был составлен по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, в социальных сетях появилось видео, как водитель маршрута № 173, следовавшего из Правдинска в Калининград, переключал передачи предметом, похожим на ручку от швабры. Ролик вызвал общественный резонанс и привлёк внимание правоохранителей.