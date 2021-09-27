В Калининграде авто на полной скорости влетело в остановку

В Калининграде автомобиль на полном ходу врезался в автобусную остановку. В результате инцидента пострадали пожилая женщина и её малолетний внук, пишет Shot.

Уточняется, что женщину с внуком экстренно госпитализировали в реанимационное отделение одной из местных больниц. Другие же люди, которые находились на остановке, пострадали только от осколков стекла — у них нет тяжёлых травм.

Как рассказал один из очевидцев, всё произошло внезапно. Как сообщили в МВД, водитель допустил ошибку — перепутал педали, когда высаживал пассажира.

Залипал в телефоне, как вдруг в остановку влетает машина. Очень серьёзно пострадала бабушка с маленьким внуком — их прям впечатало в остановку. Остальных людей задело только осколками, — рассказал очевидец.

Ранее на Невском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль на огромной скорости протаранил толпу людей, проходивших по «зебре». В результате двух женщин разметало в разные стороны. Одна пострадавшая была госпитализирована.