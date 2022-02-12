В Кабардино-Балкарии задержали организаторов финансовой пирамиды

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии, в которую вложили деньги более трёх тысяч граждан, передаёт «МВД Медиа». Общая сумма вложенных средств превысила 900 млн рублей. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, в рамках дела задержаны 18 человек, среди которых пятеро, предположительно, являются организаторами структуры, ещё двое находятся в розыске. Им предъявлены обвинения, судом избрана мера пресечения.

По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в Интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. При этом потенциальным вкладчикам обещали доход в размере почти 100% от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счёт средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились. Были привлечены безналичные денежные средства почти трёх тысяч граждан на общую сумму свыше 915 млн рублей, — сказала Волк.

Она добавила, что всего задержаны 18 человек, пятеро из которых, предположительно, создали структуру. Ещё двое находятся в розыске. По данному факту возбуждены уголовные дела (по ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ), которые соединены в одно производство. Всем фигурантам предъявили обвинения, суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста, домашнего ареста и запрета определённых действий.

В рамках расследования было проведено 23 судебные экспертизы, назначено проведение судебно-бухгалтерской и финансово-аналитической экспертиз. С целью возмещения ущерба изъяты средства в размере 21 млн рублей и $20 тысяч, 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей, а также 139 единиц ювелирных украшений стоимостью 9,7 млн рублей.

Ранее начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Балычев рассказал, как отличить финансовую пирамиду. По его словам, организаторы подобных структур как правило привлекают жертв крайне высоким уровнем заработка, а также медийными лицами, рекламирующими нелегальную организацию.