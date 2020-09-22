В Кабардино-Балкарии разбился дельтаплан

Фото: pixabay.com

Стали известны новые подробности исчезновения 12-летней дочери известного московского дизайнера Надежды Славиной. Выяснилось, что школьница много лет готовилась к побегу, а незадолго до того, как пропала, отправила подруге странное сообщение.

Увидимся в 2026, — говорилось в тексте послания. По данным Life, пропавшая Диана Жулина попросила у подруги удалить всю их переписку. Она также завещала ей свой телефон и дневник. Мать...