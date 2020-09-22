В Кабардино-Балкарии разбился дельтаплан

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии разбился дельтаплан. Пилот скончался от полученных при падении травм.
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21 сентября в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа разбился легкомоторный самолёт-амфибия Че-27, передавал NEWS.ru. На борту находились два человека, они остались живы. Вскоре после аварии их эвакуировали на вертолёте. Сейчас пострадавшие находятся в Сургуте, их состояние не вызывает опасений у медиков. Самолёт упал в озеро Высынглор и до сих пор остаётся там, частная компания — владелец воздушного судна ещё не решила, будет ли доставать его из воды.
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