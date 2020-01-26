https://static.news.ru/photo/a886407c-4047-11ea-96ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории городского округа Нальчик в Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник МВД сбил человека. От полученных повреждений пешеход скончался. Об этом в воскресенье, 26 января, журналистам сообщили представители пресс-службы УМВД по КБР.

Водитель наехал на пешехода в посёлке Кенже. Позднее выяснилось, что за рулём автомобиля находился полицейский. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Местный житель переходил дорогу вне пешеходного перехода. В этот момент его сбил сотрудник МВД, ехавший на своей машине. Пешеход после удара столкнулся с двигавшимся на встречном направлении автомобилем.

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Полицейский был освидетельствован на предмет алкогольного опьянения, которое подтвердилось результатами исследования, — приводит «Интерфакс-ЮГ» сообщение от пресс-службы МВД.

Решение о привлечении сотрудника полиции к ответственности и дальнейшем прохождении службы будет принято после проверки.

Ранее NEWS.ru писал, что двое человек погибли 17 января под колёсами такси на Киевском шоссе, один сбитый мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Таксист попытался объехать встречный автобус и наехал на водителей и пассажира одной из двух остановившихся на шоссе машин.