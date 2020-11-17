В Израиле на металлургическом заводе прогремел взрыв

https://static.news.ru/photo/f9a867ec-28a3-11eb-b82a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/israelpolice

На металлургическом заводе в израильском городе Ашдод прогремел взрыв. Об этом сообщает полиция Израиля.

Было получено сообщение о взрыве на металлургическом заводе в промышленной зоне в Ашдоде. Наряды полиции прибыли на место происшествия, начаты предварительные следственные действия, — говорится в заявлении израильской полиции в Twitter.

По данным местных СМИ, на предприятии взорвался газовый баллон. Как сообщает The Jerusalem Post, жертвами происшествия стали два человека.

В зоне взрыва были обнаружены двое мужчин 40 лет без сознания, без пульса и дыхания, со множественными травмами. Установлено, что они скончались на месте. Продолжаются поиски ещё нескольких рабочих, находившихся на заводе, — рассказали представители одной из медицинских бригад, работающих на месте ЧП.

Также сообщается как минимум об одном пострадавшем. 35-летний мужчина был госпитализирован с травмой ноги.

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