В Измире девочка позвонила спасателям из-под завалов

https://static.news.ru/photo/81db83fa-1b53-11eb-85cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: afad.gov.tr

В турецкой провинции Измир, где накануне произошло мощное землетрясение, девочка позвонила сотрудникам спасательных служб, находясь под завалами.

Она сообщила, что зажата под обломками здания, и попросила освободить её. Малышка пообещала громко мяукать, чтобы облегчить работу спасателям.

Пустите собак, а я буду мяукать, чтобы они быстрее меня нашли, — предложила она.

Спасатель, принявший звонок, согласился с планом, похвалил девочку за сообразительность, а также попросил её успокоиться и немного потерпеть, пока сотрудники экстренных служб не услышат её мяуканье, передаёт Life.

30 октября у берегов турецкого Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. В результате стихийного бедствия разрушены 20 зданий, а кадры обрушений разлетелись по соцсетям. 25 человек погибли, 804 получили ранения. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах. Сейсмологи оценили их магнитуду в 6,9.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Турции после сильного землетрясения, произошедшего на западе страны, был зафиксирован афтершок магнитудой 5,0.