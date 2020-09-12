В Ивановской области произошло ДТП с автобусом

Автобус столкнулся с легковым автомобилем Toyota на трассе Кинешма — Юрьевец в Ивановской области.
Об этом РИА Новости
Четыре человека пострадали, характер их повреждений выясняется. Водитель легкового автомобиля погиб, пассажиров в машине не было.
Пожарно-спасательное подразделение обесточило автомобили и деблокировало погибшего. Разлива топлива не наблюдается. Экстренные службы организовали на трассе реверсивное движение, последствия ДТП ликвидируют 19 человек и шесть единиц спецтехники.
12 сентября ДТП с участием автобуса произошло в Германии недалеко от населённого пункта Вёббельн, писал NEWS.ru. В аварии пострадали 30 человек.
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