В Ивановской области произошло ДТП с автобусом

https://static.news.ru/photo/9ab7f4aa-f4e1-11ea-8964-fa163e074e61_660.jpg Фото: 37.mchs.gov.ru

Автобус столкнулся с легковым автомобилем Toyota на трассе Кинешма — Юрьевец в Ивановской области.

Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин. По его данным, ДТП произошло в восьми километрах от Кинешмы. Водитель Toyota выехал на встречную полосу движения и врезался в автобус ПАЗ, в котором находилось девять человек, детей среди них не было.

Четыре человека пострадали, характер их повреждений выясняется. Водитель легкового автомобиля погиб, пассажиров в машине не было.

Пожарно-спасательное подразделение обесточило автомобили и деблокировало погибшего. Разлива топлива не наблюдается. Экстренные службы организовали на трассе реверсивное движение, последствия ДТП ликвидируют 19 человек и шесть единиц спецтехники.

12 сентября ДТП с участием автобуса произошло в Германии недалеко от населённого пункта Вёббельн, писал NEWS.ru. В аварии пострадали 30 человек.