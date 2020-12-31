В Ивановской области перевернулся автобус, погибла женщина

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Один человек погиб, ещё четверо пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Ивановской области. Авария произошла в Родниковском районе вблизи населённого пункта Деревеньки.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось, завалившись на крышу.

Известно, что среди пострадавших — один ребёнок, передаёт РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. Все травмированные в результате ДТП госпитализированы.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. По данным «Ивановских новостей», в автобусе находились 22 человека, включая водителя, среди них — двое детей.

Погибшая — ехавшая в салоне женщина.

Уточняется, что автобус следовал по маршруту № 509 из Иваново в Вичугу.

Ранее в деревне Никола-Малица Тверской области к ДТП с пассажирским автобусом едва не привела обледеневшая дорога. Транспортное средство стало заносить на трассе, однако водителю удалось выровнять его. Инцидент попал на видео, которое в социальных сетях разместили очевидцы.