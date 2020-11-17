В Испании задержали пакистанского лжеврача, который «лечил» британцев

https://static.news.ru/photo/75675d7e-28f5-11eb-b59e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Pulpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гражданская гвардия Испании задержала в Валенсии выходца из Пакистана, который без документов лечил британцев.

Так, большая часть пациентов специально приезжала в страну для лечения. При этом стоимость процедур составляла от 10 до 20 тысяч фунтов стерлингов.

Как уточняется, задержанный оказывал свои услуги на ферме в муниципалитете Пикасент. Фронт работ был обширным, лжемедик даже проводил переливание крови. При обыске на ферме правоохранители обнаружили рецепты, запрещённые пищевые добавки, медицинские инструменты, а также 50 слитков серебра на сумму более €33 тысяч и 89 слитков золота на сумму €418 тысяч, наличные и драгоценности, уточняет РИА Новости.

Примечательно, что вместе с лжеврачом трудились более десятка человек. Им запрещалось выходить за пределы фермы, а их рабочий день длился по 10–12 часов без выходных. В целом на ферме наблюдались антисанитарные условия.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили и накрыли в частном доме, находящемся на территории Владимирской области, подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков. На месте силовики нашли тонну запрещённых веществ синтетического происхождения.