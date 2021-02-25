В Испании задержали доктора Блюма, обвиняемого в мошенничестве

Генеральный директор НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгений Блюм задержан в Испании. Блюм был объявлен в международный розыск как обвиняемый в мошенничестве на сумму более 29 млн рублей.
Об этом
Блюма в России обвиняют в хищении средств у пациентки-фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой), которая попала на реабилитацию к доктору после перелома позвоночника на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что расследование дела находилось под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина. В июне 2020 года стало известно, что Блюм находился на территории Испании. Об этом тогда сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.