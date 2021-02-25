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В Испании задержали доктора Блюма, обвиняемого в мошенничестве

08:54, 26 февраля 2021
Евгений Блюм Евгений Блюм Фото: vk.com/blumclinic

Генеральный директор НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгений Блюм задержан в Испании. Блюм был объявлен в международный розыск как обвиняемый в мошенничестве на сумму более 29 млн рублей.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она подчеркнула, что следствие уже предоставило в Генпрокуратуру все материалы, которые следует направить в Испанию для запроса о выдаче обвиняемого.

Блюма в России обвиняют в хищении средств у пациентки-фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой), которая попала на реабилитацию к доктору после перелома позвоночника на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что расследование дела находилось под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина. В июне 2020 года стало известно, что Блюм находился на территории Испании. Об этом тогда сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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