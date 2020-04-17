В Испании арестовали россиянку, приехавшую «распространять коронавирус»

В Испании 44-летняя гражданка России весь день провела на улице, несмотря на введённые в стране из-за пандемии коронавируса карантинные ограничения. Женщина то заходила в супермаркет в муниципалитете Бенальмадена провинции Малага, то выходила из магазина. Она мешала посетителям и раздражала продавцов, при этом сама ничего не покупала.
В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям. Россиянка попыталась напасть на полицейского и сообщила, что прибыла в королевство из РФ с намерением «распространить коронавирус», после чего её арестовали,
Издание отмечает, что инцидент произошёл в первые дни после введения в Испании карантина. После судебного заседания женщина была отпущена под залог.
Жертвами пандемии коронавируса на территории Испании стали более 19 тысяч человек, писал NEWS.ru.
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