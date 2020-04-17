В Испании арестовали россиянку, приехавшую «распространять коронавирус»

https://static.news.ru/photo/96598412-8099-11ea-a099-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Испании 44-летняя гражданка России весь день провела на улице, несмотря на введённые в стране из-за пандемии коронавируса карантинные ограничения. Женщина то заходила в супермаркет в муниципалитете Бенальмадена провинции Малага, то выходила из магазина. Она мешала посетителям и раздражала продавцов, при этом сама ничего не покупала.

В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям. Россиянка попыталась напасть на полицейского и сообщила, что прибыла в королевство из РФ с намерением «распространить коронавирус», после чего её арестовали, передаёт Diario Sur.

Издание отмечает, что инцидент произошёл в первые дни после введения в Испании карантина. После судебного заседания женщина была отпущена под залог.

Жертвами пандемии коронавируса на территории Испании стали более 19 тысяч человек, писал NEWS.ru.