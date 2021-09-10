В Искитиме задержали надругавшегося над двумя школьниками педофила

В Искитиме Новосибирской области полицейские задержали надругавшегося над двумя семилетними школьниками мужчину. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Расследование дела прокуратура взяла под свой контроль.

По предварительным данным, мужчина напал на детей 12 сентября в лесополосе за магазином.

О происшествии полиции рассказал 12-летний школьник, которому удалось скрыться от злоумышленника. По словам ребёнкаа, незнакомый мужчина стал приставать к двум семилетним мальчикам, которых затащил в кусты. Ему самому удалось сбежать от педофила и спрятаться в магазине, где рассказал обо всём продавщице. Женщина сообщила, что ребёнок попросил у неё помощи. Он рассказал, что его удерживал незнакомый дяденька и распускал руки.

Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что члены парламента от партии «Единая Россия» разрабатывают проект закона, в котором будут установлены новые меры наказания за педофилию. Проект подразумевает установить стандартное наказание за это преступление в виде пожизненного лишения свободы.