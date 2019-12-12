https://static.news.ru/photo/9739ff40-1caa-11ea-97f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Иркутской области членов банды, которые продавали синтетические наркотики через интернет-магазины. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она подчеркнула, что задержанная группировка осуществляла незаконную деятельность на протяжении нескольких лет. Наркоторговцев задержали сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Иркутской области. Среди арестованных есть предполагаемый лидер банды и девять его сообщников.

Во время операции полицейские предотвратили поставку в Иркутскую область 20 кг запрещённых веществ, достаточных для изготовления 40 тысяч разовых доз общей стоимостью порядка 60 млн рублей, которые злоумышленники приобрели в Московской области, — передаёт слова Волк РИА Новости.

Представитель МВД отмечает, что поставка «синтетики» осуществлялась с помощью привлекаемых курьеров, делавших «закладки» в крупных городах Приангарья.

Преступники реализовывали полученные от продажи наркотиков деньги, вкладывая их в частную пивоварню и в сеть торговых точек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сургуте оперативники совместно с ФСБ задержали сотрудника подразделения по борьбе с наркотиками. У него изъяли более 20 пакетиков с гашишем.

Общий вес наркотических веществ неизвестен. На данный момент СК возбудил уголовное дело против подозреваемого.