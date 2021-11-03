В Иркутской области разбился самолёт Ан-12

Грузовой самолёт Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Согласно предварительным данным, погибли два человека.

Первоначально собеседник агентства сообщил, что воздушное судно пропало с радаров. Он также уточнил , что самолёт принадлежит белорусской компании «Гродно».

По сведениям Telegram-канала Baza, самолёт упал в районе села Пивовариха примерно в четырёх километрах от аэропорта. Место катастрофы уже обнаружено спасателями.

Воздушное судно рухнуло при заходе на второй круг. На его борту находились восемь человек. В результате авиакатастрофы погибли двое. Судьба ещё шестерых пока неизвестна, передаёт Telegram-канал «112».

Ранее сообщалось, что в Томской области пропал с радаров самолёт Ан-28, на борту которого находились три члена экипажа и 14 пассажиров. Некоторое время спустя воздушное судно обнаружили в труднодоступной местности, в тайге. Пилот самолёта рассказал, что пришлось совершить жёсткую посадку из-за отказа обоих двигателей.