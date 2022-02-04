В Иркутской области объявлена угроза подтоплений в пойме Ангары

В районе города Ангарска существует угроза подтопления из-за резкого повышения уровня воды в Ангаре, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Иркутской области в пятницу, 4 февраля. Ситуация сложилась из-за скопления льда. Оперативные службы готовятся помогать населению районов, где может случиться затопление.

Сегодня, 4 февраля, при продвижении кромки ледостава на реке Ангаре в районе СНТ «Этилен» города Ангарска наблюдается резкое повышение уровня воды и выход воды на пойму. 5 и 7 февраля в районе СНТ «Этилен» сохранятся высокие уровни воды, продолжится выход воды на пойму в результате зажора (cкопления. — NEWS.ru) льда. <...> В районе формирования кромки льда выставлены дополнительные водомерные посты. Оперативные группы круглосуточно готовы к выезду в населенные пункты региона, — говорится в сообщении.

Мониторинг гидрологической ситуации ведётся в Иркутске, Ангарске, а также в Иркутском, Усольском, Боханском районах. Муниципалитетам необходимо обеспечить готовность сил и средств, чтобы быстро отреагировать на ситуацию в случае ухудшения обстановки. Им также необходимо проверить работоспособность систем оповещения и информирования населения.

Ранее жителей Крымского района Краснодарского края призвали к эвакуации. Причиной стал подъём уровня воды в реке Абин. Однако впоследствии подобных мер не потребовалось, ситуация стабилизировалась.