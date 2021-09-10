В Иркутской области объявили о дне траура после авиакатастрофы

День траура объявят 15 сентября в Приангарье, где при крушении самолёта погибли четыре человека. Такое решение приняло правительство Иркутской области, сообщает РИА Новости.

В среду 15 сентября в Иркутской области будет объявлен день траура, — заявил собеседник агентства.

Самолёт L-410, летевший по маршруту Иркутск — посёлок Казачинское, 12 сентября в 18:15 мск жёстко приземлился в четырёх километрах от пункта назначения. Погибли один из пилотов, а также двое мужчин и женщина.

Расследованием обстоятельств крушения L-410 занимаются сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

Ранее стало известно, что после крушения самолёта три человека госпитализированы в реанимационное отделение. Всего в больнице находятся 11 человек. Состояние троих — лёгкой степени тяжести, у остальных — средней. Одна женщина ушла домой.