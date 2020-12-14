В Иркутской области нашли убитыми двоих пропавших охотников

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В тайге в Иркутской области найдены убитыми двое охотников, пропавшие больше двух недель назад. Их тела обнаружены с огнестрельными ранениями.

Мужчинам было 29 и 25 лет. Они отправились на охоту 21 ноября и с тех пор не выходили на связь с родными. Предположительно они пропали в 500 километрах от города Бодайбо. Охотники были объявлены в розыск. Однако 9 декабря мужчин с признаками насильственной смерти нашли следователи и спасатели МЧС.

По факту их гибели возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц», сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в Калининградской области местный житель был убит во время охоты. Как писал NEWS.ru, в мужчину по ошибке выстрелил его приятель.

Жертвой трагической случайности во время охоты стал и замначальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе башкирского ГУ МЧС Ренат Абдульманов. Находясь на охоте в Куюргазинском районе вблизи населённого пункта Красный Восток, он получил пулевое ранение в плечо. По дороге в больницу от полученных травм скончался.