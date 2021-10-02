16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Иркутской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

10:05, 03 октября 2021
В Иркутской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом Фото: 38.mchs.gov.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Дорожно-транспортное происшествие с маршрутным автобусом и легковушкой произошло в Ангарске Иркутской области. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД. Авария произошла днём 3 октября на пересечении улиц Ленина и Мира.

На перекрестке столкнулись автобус ПАЗ 20 маршрута и Lada Granta. От удара был повреждён столб освещения, — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве Иркутской области добавили, что в результате ДТП пострадали 14 человек, двое из них были госпитализированы. Другие подробности аварии пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что 3 октября восемь человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Хабаровском крае. По предварительным данным, пятеро пострадавших госпитализированы, ещё троим помощь оказана на месте. Сообщается, что автобус съехал в кювет, по какой причине и что предшествовало инциденту, не сообщается.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео