В Иркутске умер раненный при нападении с ножом на полицейских мужчина

В Иркутске напавший 14 марта на двоих сотрудников полиции и получивший ранение мужчина умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Он скончался. Но, несмотря на это, следователи СК продолжают устанавливать мотив нападения на сотрудников полиции, — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошёл в понедельник, 14 марта, в одном из жилых домов города. Экипажу ППС поступил вызов, речь шла о бытовом конфликте. В подъезде на одного из сотрудников полиции напал мужчина и нанёс ему ранение ножом в шею. Напарник полицейского применил против нападавшего физическую силу, а сам пострадавший выстрелил в него из табельного оружия и ранил. При этом злоумышленник успел нанести ранение и второму полицейскому.

Все трое были госпитализированы. Один из правоохранителей в настоящее время находится в тяжёлом состоянии.

По факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело.

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