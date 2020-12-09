В Иркутске 18 школ пострадали от землетрясения

https://static.news.ru/photo/9770e0e8-3aac-11eb-af2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Не менее 18 зданий школ в Иркутске получили повреждения в результате землетрясения, произошедшего в Бурятии и Иркутской области в четверг утром.

В нескольких строениях общеобразовательных учреждений обсыпалась штукатурка, появились трещины, которые не представляют серьёзной опасности, пишет РИА Новости со ссылкой на заммэра Иркутска Виталия Барышникова.

В 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы, — заявил представитель городской администрации.

Незначительные повреждения выявлены в нескольких строениях спортивных учреждений и социальных организаций. В культурно-досуговом центре частично осыпался подвесной потолок, здание будет временно закрыто на ремонт.

Службы города в экстренном порядке проверяют целостность мостов, путепроводов и котельных. Пока никаких повреждений не обнаружено. В городе введён режим повышенной готовности.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Бурятии и Иркутской области утром 10 декабря. Толчки ощущались в Иркутске, Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах, а также в Улан-Удэ, писал NEWS.ru.

По предварительным данным, при землетрясении никто не пострадал.