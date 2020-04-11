Происшествия

В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом

09:44, 11 апреля 2020 36
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Ингушетии зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Как сообщили в Минздраве региона, мужчина скончался в реанимации инфекционной больницы. Погибшему было около 60 лет, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что первый заражённый коронавирусом выявлен в Ненецком автономном округе. Диагноз был поставлен жителю Нарьян-Мара, который прибыл из Санкт-Петербурга 9 апреля.

Единственными регионами, где не зарегистрировано ни одного случая COVID-19, являются Республика Алтай и Чукотский автономный округ.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях