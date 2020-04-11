В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c2f12458-7bc1-11ea-acc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Ингушетии зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Как сообщили в Минздраве региона, мужчина скончался в реанимации инфекционной больницы. Погибшему было около 60 лет, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что первый заражённый коронавирусом выявлен в Ненецком автономном округе. Диагноз был поставлен жителю Нарьян-Мара, который прибыл из Санкт-Петербурга 9 апреля.

Единственными регионами, где не зарегистрировано ни одного случая COVID-19, являются Республика Алтай и Чукотский автономный округ.