В Ингушетии мужчина расстрелял 71-летнего местного жителя СК: возбуждено дело после покушения на убийство пенсионера в Ингушетии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Карабулаке (Ингушетия) возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство после того, как неизвестный ночью 24 апреля несколько раз выстрелил в 71-летнего мужчину, сообщила пресс-служба регионального Следкома. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Неустановленное лицо, находясь в подъезде <…>, из имевшегося при себе огнестрельного оружия произвело не менее двух выстрелов в 71-летнего местного жителя, причинив ему касательное ранение теменной области головы и проникающее ранение шеи, — говорится в публикации.

Злоумышленник, решив, что добился смертельного ранения, с места происшествия скрылся. В связи с чем преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

В настоящее время на месте происшествия находятся исполняющий обязанности руководителя следственного управления и наиболее опытные следователи. Они опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Камчатском крае во время охоты местный житель застрелил зятя. По версии следствия, 65-летний подозреваемый и погибший отправились на реку Гольцовку в Усть-Большерецком районе, где планировали подстрелить уток. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.