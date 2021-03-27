Смертник устроил взрыв возле церкви в Индонезии

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Возле церкви в индонезийском городе Макассар прогремел взрыв. Как минимум один человек погиб.

Как передаёт CNN Indonesia, по предварительной версии, взрывное устройство привёл в действие смертник. Издание приводит слова пастора Вильгельма Тулака - он пояснил, что взрыв произошёл у самого входа в церковь, но это случилось тогда, когда там уже не было людей: прихожане разошлись после мессы.

Это правда, мы подозреваем, что бомбу подорвал смертник. Сейчас мы расследуем, были ли у него сообщники. В скором времени мы предоставим более подробную информацию, - сообщил начальник отдела по связям с общественностью полиции Южного Сулавеси Пол Зулпан.

Он добавил, что несколько человек получили ранения и были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работает следственная бригада и дежурят медики. В то же время, как уточняет местный портал Tribunnews.com, обнаружено одно тело. Не уточняется, был ли это тот самый смертник, либо случайная жертва.