Смертник устроил взрыв возле церкви в Индонезии

Возле церкви в индонезийском городе Макассар прогремел взрыв. Как минимум один человек погиб.
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Это правда, мы подозреваем, что бомбу подорвал смертник. Сейчас мы расследуем, были ли у него сообщники. В скором времени мы предоставим более подробную информацию, - сообщил начальник отдела по связям с общественностью полиции Южного Сулавеси Пол Зулпан.
Он добавил, что несколько человек получили ранения и были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работает следственная бригада и дежурят медики. В то же время, как