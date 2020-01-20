По меньшей мере девять человек утонули в Индонезии после обрушения пешеходного моста. Инцидент произошёл 19 января в провинции Бенгкулу на острове Суматра.
Людей отнесло от берега сильным течением, один человек числится пропавшим без вести,
Ранее NEWS.ru писал, что во Франции обрушился подвесной мост через реку Тарн. Находившиеся на нём грузовой и легковой автомобили рухнули в воду, при этом масса большегруза была больше разрешённой. Жертвами произошедшего стали два человека.
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