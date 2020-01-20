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По меньшей мере девять человек утонули в Индонезии после обрушения пешеходного моста. Инцидент произошёл 19 января в провинции Бенгкулу на острове Суматра.

Людей отнесло от берега сильным течением, один человек числится пропавшим без вести, сообщает Reuters. Спасти удалось 17 человек. В момент обрушения на мосту находилась толпа из 30 человек, в основном студентов. Чрезмерная нагрузка на конструкцию могла стать причиной случившегося, считают власти.

Ранее NEWS.ru писал, что во Франции обрушился подвесной мост через реку Тарн. Находившиеся на нём грузовой и легковой автомобили рухнули в воду, при этом масса большегруза была больше разрешённой. Жертвами произошедшего стали два человека.