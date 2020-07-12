В Индии новорождённая девочка заплакала во время своих похорон

https://static.news.ru/photo/a827fb32-c4e7-11ea-8679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raja Faizan Haji/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Индии младенец, которого медики официально признали умершим, внезапно заплакал на собственных похоронах. Инцидент произошёл в индийском штате Раджастан.

Как пишет Times of India, медсестра,которая принимала роды, сочла ребёнка мёртвым и выдала тело родителям, предварительно накрыв полиэтиленовым пакетом.

Родители начали готовиться к погребению, в тот момент, когда родственники уже копали могилу, девочка заплакала. Её отец сразу вызвал скорую помощь. Новорождённую планировали отвезти в окружную больницу, однако медики прибыли лишь спустя полтора часа. К тому времени состояние девочки ухудшилось, и она скончалась.

Семья ребёнка обвиняет сотрудников больницы в халатности. В то же время сами врачи свою вину в случившемся отрицают, отмечая, что родственники девочки забрали тело без официальной констатации смерти.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае 79-летняя парализованная женщина была заживо похоронена собственным сыном. Она провела в могиле три дня, но выжила и была спасена полицейскими.