В Индии новорождённая девочка заплакала во время своих похорон

В Индии младенец, которого медики официально признали умершим, внезапно заплакал на собственных похоронах. Инцидент произошёл в индийском штате Раджастан.
Как
Родители начали готовиться к погребению, в тот момент, когда родственники уже копали могилу, девочка заплакала. Её отец сразу вызвал скорую помощь. Новорождённую планировали отвезти в окружную больницу, однако медики прибыли лишь спустя полтора часа. К тому времени состояние девочки ухудшилось, и она скончалась.
Семья ребёнка обвиняет сотрудников больницы в халатности. В то же время сами врачи свою вину в случившемся отрицают, отмечая, что родственники девочки забрали тело без официальной констатации смерти.
Ранее NEWS.ru писал, что в Китае 79-летняя парализованная женщина была заживо похоронена собственным сыном. Она провела в могиле три дня, но выжила и была спасена полицейскими.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен