Самолёт-топливозаправщик Ил-78 экстренно приземлился в столичном аэропорту Жуковский из-за срабатывания датчика нештатной работы одного из четырёх двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса имени Ильюшина.
Там уточнили, что воздушное судно походит программу лётных испытаний, отрабатываются различные режимы.
Согласно руководству лётной эксплуатации, экипаж выключил двигатель и произвёл посадку. Она прошла успешно, помощь оперативных служб не понадобилась,
Ранее NEWS.ru писал об экстренном приземлении самолёта Ил-78 из-за отказа одного из двигателей. Ил-78 — это модернизированная версия топливозаправщика Ил-78, созданная на базе тяжёлого транспортника Ил-76.
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