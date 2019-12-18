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Наркоторговцы применили неординарный метод доставки своего товара в исправительную колонию города Краснознаменска. Злоумышленники жителей забрасывали пакеты с запрещённым веществом через ограду с помощью пневматической пушки.

Во время одной из таких перебросок они были задержаны. В операции участвовали оперативники МВД по Забайкальскому краю при поддержке бойцов спецподразделения «Гром». Наркодилеров оказалось трое, все они — местные жители,...