В Хорватии нашли мёртвым подозреваемого в убийстве четырёх человек

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Убийство четырёх человек произошло 30 января в городе Шибеник в Хорватии.

Около 13:00 по местному времени полиция нашла мужчину с огнестрельными ранами в машине около торгового центра. На выезде из города затем обнаружили тела двух мужчин и женщины, также убитых из огнестрельного оружия.

Как передаёт телеканал HRT, среди убитых был владелец местной торговой сети. Двое жертв состояли в родственных отношениях. Полиция предположила, что причиной убийств стал конфликт из-за бизнеса.

Правоохранительные органы вскоре после обнаружения тел распространили ориентировку на мужчину на сером автомобиле, которого заподозрили в совершении преступления. Позже представитель полиции Шибеник-Книнского уезда Шиме Павич сообщил, что подозреваемого нашли мёртвым рядом с автомобилем.

Ранее в Краснодарском крае российские полицейские задержали подозреваемого в убийстве в Анапе, писал NEWS.ru. Преступление было совершено 28 января. Мужчина расстрелял из пистолета четверых человек. Трое пострадавших в возрасте от 30 до 39 лет с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы, 34-летний потерпевший скончался.