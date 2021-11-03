В ходе рейда в Новой Москве задержаны десятки мигрантов

Полицейские доставили в отделение несколько десятков мигрантов в ходе рейда в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, устроенного после нападения четырех мужчин на отца с ребёнком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В их отношении проводится проверка. Полиция проверяет документы и причастность к противозаконной деятельности.

В ходе рейда после нападения в Новых Ватутинках в отдел полиции доставлены несколько десятков иностранных граждан. В данный момент проводится проверка их документов, законность пребывания в стране, а также причастность к противозаконной деятельности, — пояснил источник агентства.

Инцидент с нападением на отца с ребёнком произошёл накануне, 4 ноября, вечером в районе Новые Ватутинки. Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили.

Нападение случилось возле торгового центра. Причины драки пока не уточнялись. Случаем заинтересовался Следственный комитет. Следователи проверяют записи камер видеонаблюдения и ищут участников конфликта.

В социальных сетях появилась информация о том, что участники вчерашнего конфликта планируют встретиться на том же месте, чтобы опять выяснить отношения. На месте происшествия дежурили сотрудники правоохранительных органов.