В ХМАО произошёл пожар на газовом месторождении

https://static.news.ru/photo/4fb340f4-491e-11eb-a3df-fa163e074e61_660.jpg Фото: 86.mchs.gov.ru

Газокомпрессорная станция загорелась на месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.

В результате инцидента пострадал один человек, рассказал ТАСС источник в МЧС по региону.

В пресс-службе ЛУКОЙЛа уточнили, что речь идёт о Южно-Ягунском месторождении. Причины пожара будут установлены после ликвидации возгорания и проведения расследования. В компании утверждают, что пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы для близлежащих производственных и социальных объектов нет.

Ранее NEWS.ru писал о возгорании на угольном разрезе в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия — вспыхнуло здание депо. В его тушении были задействованы 38 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

На прошлой неделе загорелся нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре. В МЧС отметили, что причиной стала разгерметизация трубопровода на одной из технологических установок.